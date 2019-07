BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari pioggia di semestrali (30 luglio 2019)

A PIAZZA AFFARI PIOGGIA DI SEMESTRALI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 7:30 toccherà al Pil del secondo trimestre in Francia. Alle 11:00 sarà la volta degli indici di fiducia di consumatori e imprese a livello europeo. Alle 14:00 conosceremo l’inflazione in Germania relativa al mese di luglio, mentre alle 14:30 il dato sul reddito delle famiglie americane nel mese di giugno. Dagli Usa, alle 16:00, arriverà anche l’indice di fiducia dei consumatori relativo al mese di luglio. In giornata è prevista anche l’emissione di Btp a cinque e dieci anni, oltre che di Bund a due anni. A Piazza Affari continua la stagione delle semestrali: oggi, tra le altre, conosceremo quelle di Amplifon, Campari, Leonardo, Poste Italiane, Recordati, Ferragamo, Terna, Banca Generali, Cerved, Hera, Salini Impregilo, Saras, De Longhi, Mondadori, Geox e Risanamento. Previste anche diverse conference call a commento dei risultati. Da Londra sono attesi i risultati di BP, mentre dagli Usa quelli, tra gli altri, di Mastercard, Pfizer e P&G.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,59% a 21.709 punti. Sul listino principale bene Poste Italiane (+1,9%) e Telecom Italia (+1,3%). Male invece Prysmian e Saipem, entrambe in calo del 3,3%. Superiori al punto percentuale anche i cali di Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,4%), Cnh Industrial (-1%), Fca (-1%), Fineco (-1,7%), Juventus (-1,1%), Leonardo (-2,1%), Moncler (-1%), Pirelli (-2,5%), Stm (-1,9%), Tenaris (-1,2%), Unicredit (-2,8%), Unipol (-1,3%) e UnipolSai (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 197 punti base.

