BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari pioggia di trimestrali (28 settembre 2021)

A PIAZZA AFFARI PIOGGIA DI TRIMESTRALI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti attesi in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo al mese di settembre. Alle 14:00 Christine Lagarde terrà un discorso nell’ambito del Forum delle banche centrali organizzato dalla Bce. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli Indici FHFA e S&P Case-Shiller di luglio relativi al settore immobiliare. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori Usa di settembre. In giornata è prevista l’emissione di Bot semestrali. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Acquazzurra, Ambromobiliare, Bfc Media, Biancamano, Brioschi, Casta Diva, Cdr Advance Capital, Compagnia dei Caraibi, Convergenze, Copernico, Crowfundme, Dhh, Eems, Eles, Esautomotion, Eviso, Expert.Ai, Fabilia, Fenix Entertainment, Fos, Frendy Energy, Gambero Rosso, Gequity, Gpi, Kolinpharma, Leone Film Group, Longino&Cardenal, Mit Sim, Neosperience, Nusco, Omer, Philogen, Prismi, Reti, Ross, Sebino, Softlab, Solutions Capital Management, Somec, Sostravel, Tecma Solutions, Tenax International e Ulisse Biomed.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,64%, Unicredit a +5,1% (27 settembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,64% a 26.132 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +5,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,4%), Banco Bpm (+2,8%), Bper (+3,8%), Eni (+2,3%), Generali (+1,6%), Intesa Sanpaolo (+2%), Leonardo (+4,2%), Mediobanca (+1,5%), Saipem (+1,7%), Telecom Italia (+3%), Tenaris (+3,4%) e Unipol (+1,5%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-2,9%), Buzzi (-0,6%), Enel (-1%), Interpump (-1,9%), Moncler (-2,1%), Pirelli (-0,7%), Prysmian (-1,1%), Recordati (-1,3%), Snam (-0,7%) e Terna (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 101 punti base.

FINANZA/ I danni della pioggia di liquidità all'orizzonte

