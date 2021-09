BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese col voto tedesco (27 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE COL VOTO TEDESCO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi, nella quale i mercati dovranno fare anche i conti con il verdetto delle elezioni tedesche. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Spagna ad agosto. Alle 10:00 l’Istat renderà noti i prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre. Alle 13:45 ci sarà l’audizione di Christine Lagarde al Parlamento europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sugli ordini di beni durevoli ad agosto. Alle 16:30 verrà diffuso l’Indice dell’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Dallas. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Arterra, Danieli, Digital Bros, Ediliziacrobatica, Finlogic, Labomar, Meglioquesto, Osai, Pattern, Planetel, Premia Finance, Radici, Ratti, Renergetica e Vantea Smart.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,43% a 25.968 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Generali (+1,1%), Pirelli (+0,9%), Saipem (+1%) e Tenaris (+0,5%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,9%), Amplifon (-2,5%), Buzzi (-1,3%), Campari (-1,1%), Hera (-1,8%), Interpump (-1,7%), Italgas (-1,8%), Prysmian (-1,2%), Snam (-3%) e Terna (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 100 punti base.

