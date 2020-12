BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari ultima seduta prima di Natale (23 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA PRIMA DI NATALE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultimo giorno di Borsa italiana aperta prima del Natale. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione a novembre in Germania. Alle 8:45 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione francese di novembre. Alle 9:00 dalla Spagna arriveranno il Pil del terzo trimestre e l’indice dei prezzi alla produzione di novembre. Alle 10:00 l’Istat renderà noti gli indici di fiducia di consumatori e imprese. Dagli Usa alle 14:30 arriveranno la spesa per consumi, i redditi delle famiglie e gli ordinativi di beni durevoli di novembre. Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan relativo al mese di dicembre e al numero di vendita di case nuove nel mese di novembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,03% a 21.844 punti. Sul listino principale si è messa in luce Exor con un +5,2%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+3,1%), Azimut (+3,9%), Banco Bpm (+3,2%), Nexi (+3,3%) e Stm (+3,78%). Chiusura in rosso solamente per Diasorin (-0,9%) e Tenaris (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 111 punti base.



