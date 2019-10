BORSA ITALIANA OGGI/ La seduta dopo la Nadef (1 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI, LA SEDUTA DOPO LA NADEF

La giornata di oggi offre alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione, cui occorre aggiungere il deficit/Pil che l’Italia ha messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento del Def. Alle 9:45 conosceremo l’indice PMI manifatturiero dell’Italia relativo al mese di settembre. Lo stesso dato verrà poi reso noto per la Francia (ore 9:50), la Germania (ore 9:55), l’Europa (ore 10:00) e la Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 conosceremo l’inflazione in Europa a settembre, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’Indice ISM non manifatturiero negli Usa a settembre. Alle 18:00 sarà la volta delle immatricolazioni di auto in Italia a settembre, mentre alle 21:30 sapremo quanti autoveicoli sono stati venduti negli Stati Uniti a settembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 22.107 punti. Sul listino principale bene Juventus (+2,3%) e Buzzi (+2,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+01%), Atlantia (+1,1%), Banco Bpm (+1,9%), Diasorin (+1,1%), Enel (+1%), Fineco (+1%), Hera (+1,2%), Poste Italiane (+1,7%) e Terna (+1,5%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2%. Male anche Amplifon (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 140 punti base.

