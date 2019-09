BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari all’ultima seduta del mese (30 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DEL MESE

L’ultimo giorno del mese di settembre è ricco di dati macroeconomici. Alle 9:00 conosceremo il Pil del secondo trimestre e l’inflazione di settembre in Spagna. Alle 9:55 toccherà alla disoccupazione tedesca nel mese di settembre. Alle 10:00 sarà la volte del tasso di disoccupazione in Italia ad agosto, mentre lo stesso dato aggregato a livello europeo sarà resa noto alle 11:00. Sempre alle 11:00, l’Istat farà conoscere il livello dell’inflazione a settembre. Alle 10:30, invece, si saprà il Pil del secondo trimestre in Gran Bretagna. Alle 14:00 toccherà all’inflazione in Germania nel mese di settembre, mentre alle 15:45 dagli Usa arriverà l’indice Pmi di Chicago relativo a settembre.

A Piazza Affari c’è attesa per la semestrale di Mediaset, oltre che di altre società tra cui SS Lazio. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,32% a 22.017 punti. Sul listino principale bene Tenaris (+3,6%), Buzzi (+3,1%) e Pirelli (+2,5%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1%), Ferrari (+1,4%), Fineco (+1,5%), Moncler (+1,6%), Stm (+1,4%), Ubi Banca (+1,1%) e Unicredit (+1,4%). Male invece Campari (-1,7%), Italgas (-1,4%) e Mediobanca (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 141 punti base.

