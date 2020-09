BORSA ITALIANA OGGI/ Per Piazza Affari giornata ricca di dati (17 settembre 2020)

PER PIAZZA AFFARI GIORNATA RICCA DI DATI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo il numero di automobili immatricolate in Europa a luglio e agosto. Alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale italiana relativa al mese di luglio. Un’ora dopo si saprà il dato italiano sulla produzione nelle costruzioni, sempre nel mese di luglio. Sempre alle 11:00 verrà diffuso l’indice dei prezzi al consumo aggregato a livello europeo di agosto. Alle 13:00 si conosceranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione insieme all’Indice sulla situazione dell’economia di settembre elaborato dalla Fed di Filadelfia e al numero di nuovi cantieri residenziali avviati e di licenze edilizie rilasciate ad agosto. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 30 anni e francesi con scadenza fino a 8 anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,04% a 19.963 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Saipem (+4,3%) e Tenaris (+4,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Azimut (+1%), Buzzi (+1,1%), Cnh Industrial (+2,2%), Diasorin (+2,5%), Leonardo (+1,1%), Moncler (+3,2%) e Nexi (+1,7%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,8%), Banco Bpm (-0,7%), Enel (-0,7%), Exor (-0,7%), Fca (-0,6%), Ferrari (-0,8%), Interpump (-1,1%), Recordati (-0,9%), Telecom Italia (-0,7%), Terna (-0,5%) e Unipol (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 145 punti base.



