BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.000 punti (16 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 20.000 PUNTI

In attesa delle decisioni di politica monetaria della Fed, che arriveranno a borse europee chiuse, in giornata non mancheranno alcuni dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:00 si saprà l’inflazione della Gran Bretagna ad agosto. Alle 9:00 è atteso il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione dinanzi al Parlamento europeo. Alle 11:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale aggregato a livello europeo relativo al mese di luglio. Alle 14:30 sapremo le vendite al dettaglio negli Usa nel mese di agosto. Alle 16:00 toccherà all’Indice Nahb di settembre relativo al mercato immobiliare residenziale. Infine, alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è in programma l’emissione di Bund con scadenza 2048.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,82% a 19.956 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fca con un +9%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Exor (+5,9%), Moncler (+4,3%) e Nexi (+3%). Unicredit ha fatto peggio di tutit con un -1,7%. Male anche Atlantia (-1,1%), Banca Generali (-1,3%), Bper (-1,2%) e Cnh Industrial (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 148 punti base.



