BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con tanti dati (20 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON TANTI DATI

La settimana si chiude con molti dati macroeconomici rilevanti. Si comincia alle 8:00 con l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi. Lo stesso dato, relativo all’Italia, insieme alla fiducia delle imprese, arriverà alle 10:00. Alle 16:00 ci sarà invece il dato sulla fiducia dei consumatori a livello europeo. Alle 8:45 toccherà invece alle spese per consumi in Francia nel mese di novembre. Alle 10:30 sapremo il dato finale sul Pil del terzo trimestre relativo alla Gran Bretagna. Stesso dato, con riferimento agli Stati Uniti, arriverà alle 14:30. Alle 11:00 l’Istat comunicherà l’indice dei prezzi alla produzione a novembre. Alle 16:00, dagli Usa, arriverà il dato sulla spesa per consumi nel mese di novembre, insieme a quello sui redditi delle famiglie, ancora relativo a novembre, e all’indice di fiducia elaborato dall’Università del Michigan e relativo a dicembre.

A Piazza Affari oggi vanno in scadenza i futures e le opzione sulle azioni e gli indici con termine dicembre. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,34% a 23.708 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Nexi con un +4,2%. Bene anche A2A (+1,5%), Banco Bpm (+1%), Ferragamo (+1,8%), Prysmian (+1,6%), Ubi Banca (+2,5%), Unicredit (+1,5%) e UnipolSai (+1,6%). Buzzi ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Cnh Industrial (-1,1%), Pirelli (-1,6%) e Recordati (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 162 punti base.

