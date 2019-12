BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Doxee (19 dicembre 2019)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA DOXEE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere francesi relativo al mese di dicembre. Alle 10:30 toccherà alle vendite al dettaglio in Gran Bretagna relative a novembre. Alle 13:00 è attesa la comunicazione delle decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme all’Indice sulla situazione economica Usa elaborato dalla Fed di Filadelfia relativo al mese di dicembre. Alle 16:00 si saprà anche il numero di case già esistenti vendute a novembre.

A Piazza Affari è atteso il debutto sull’AIM di Doxee, società attiva nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,01% a 23.628 punti. Sul listino principale bene Poste Italiane che ha guadagnato l’1,3%. Nexi ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche A2A (-1,2%), Prysmian (-1,1%) e Stm (-1,64%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 157 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA