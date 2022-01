BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari all’ultima seduta del mese (31 gennaio 2022)

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DI GENNAIO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione nella giornata di oggi, tra cui la stima preliminare del Pil italiano che l’Istat comunicherà alle 10:00. Un’ora dopo toccherà al dato aggregato a livello europeo. Alle 9:00 conosceremo invece l’inflazione spagnola di gennaio, mentre alle 14:00 toccherà a quella tedesca. Alle 15:45 dagli Usa arriverà l’Indice PMI di Chicago relativo al mese di gennaio. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Nvp, mentre Ascopiave presenterà il suo piano strategico fino al 2025.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,18% a 26.565 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +1,7%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Banca Generali (+0,3%), Ferrari (+0,1%), Hera (+1,1%), Leonardo (+1%) e Mediobanca (+0,3%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -5%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di A2A (-2,9%), Banco Bpm (-2,6%), Bper (-3,8%), Cnh Industrial (-3,3%), Iveco (-2,3%), Pirelli (-2%), Prysmian (-2%) e Stellantis (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 142 punti base.

