BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari all’ultima seduta dell’anno (30 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DEL 2019

Siamo arrivati all’ultima seduta dell’anno per Piazza Affari, in una giornata in cui saranno pochissimi i dati macroeconomici in diffusione. Alle 8:00 sapremo quello sulle vendite al dettaglio in Germania nel mese di novembre. Alle 9:00 dalla Spagna arriverà l’inflazione di dicembre insieme al Pil del terzo trimestre dell’anno. Alle 14:30 conosceremo il saldo della bilancia commerciale americana relativo al novembre, mentre alle 15:45 toccherà all’indice PMI di Chicago. In giornata è prevista l’emissione di Btp a cinque e dieci anni.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,59% a 23.757 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Nexi con un +3,1%. Bene anche Saipem (+2%). Unipol ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Male anche Leonardo (-2,2%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,3%), Banco Bpm (-1%), Bper (-1,2%), Diasorin (-1,3%), Fineco (-1,3%), Intesa Sanpaolo (-1,9%), Juventus (-1,2%), Telecom Italia (-1,9%), Tenaris (-1,6%), Ubi Banca (-1,3%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 164 punti base.

