BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (16 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo l’inflazione tedesca relativa al mese di marzo. Alle 11:00 avremo il dato aggregato sulla produzione industriale di febbraio a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice economico elaborato dalla Fed di Filadelfia relativo al mese di aprile insieme al numero di nuovi cantieri residenziali avviati a marzo e all’andamento delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi con scadenza fino a 6 anni e spagnoli con durata fino a 15 anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Bank of New York, Blackrock e Morgan Stanley. In programma in mattinata le assemblee degli azionisti di Banca Mediolanum, Cnh Industrial e Ferrari.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 4,78% a 16.719 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Diasorin (+7%) e Italgas (+0,8%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -9,2%. Male anche Nexi (-8,1%), Banca Mediolanum (-8,3%), Cnh Industrial (-8,5%), Saipem (-8,6%), Buzzi (-8,7%), Poste Italiane (-8,8%) e Banca Generali (-9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 240 punti base.



