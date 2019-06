BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (26 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

La giornata di oggi offre diversi dati macroeconomici di rilievo. Alle 8:00 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori in Germania per il mese di giugno. Alle 8:45 lo stesso dato verrà comunicato con riferimento alla Francia. Alle 10:00 l’Istat renderà noti i conti economici delle amministrazioni pubbliche, mentre un’ora più tardi sarà la volta dell’Eurozone Economic Outlook. Alle 14:30 sapremo l’ammontare degli ordinativi dei beni durevoli negli Usa per il mese di maggio, oltre che il saldo della bilancia commerciale degli Stati Uniti nello stesso mese. Alle 16:30 un dato importante in questi giorni di rialzo del greggio: l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio Usa. In giornata è in programma anche l’emissione di Bot a sei mesi, mentre a Piazza Affari fa il suo debutto, sull’Aim, Officina Stellare. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Zucchi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,73% a 21.128 punti. Sul listino principale pochi titoli in verde: Buzzi (+1,4%), Leonardo (+0,2%), Prysmian (+0,8%) e Recordati (+1,3%). A fare peggio di tutti è stata Nexi (-2,4%). Male anche Campari (-2,9%), Bper (-2,3%) e Saipem (-2,1%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,4%) Azimut (-1,1%), Diasorin (-1,3%), Fca (-1,7%), Ferrari (-1,1%), Juventus (-1,9%), Moncler (-1,8%), Pirelli (-1,3%), Tenaris (-1,1%), Ubi Banca (-1,8%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 248 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA