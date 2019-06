BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.500 punti (25 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere in Francia nel mese di giugno. Alle 10:00 l’Istat comunicherà i dati sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche nel primo trimestre dell’anno. Un’ora dopo sarà diffuso l’Eurozone Economic Outlook. Alle 16:00 si saprà il numero di vendite di case nuove nel mese di maggio negli Stati Uniti. È poi una giornata interessante sul fronte dei titoli di stato, con l’emissione di Bund a due anni, oltre che di Btp indicizzati e Ctz. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,49% a 21.284 punti.

Sul listino principale bene Leonardo, che ha guadagnato il 2,7%, Campari (+2,6%) e Atlantia (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Juventus (+1,8%), Unipol (+1,1%) e UnipolSai (+1,5%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Male anche Recordati (-3,2%), Snam (-3,4%) ed Hera (-3,5%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1%), Banco Bpm (-1,3%), Bper (-1,1%), Ferragamo (-1,1%), Poste Italiane (-2,9%), Saipem (-1,3%), Telecom Italia (-2,2%), Tenaris (-1,5%), Terna (-2,5%), Ubi Banca (-2%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 247 punti base.

