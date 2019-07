BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (5 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria del mese di maggio in Germania. Un’ora più tardi sarà la volta della produzione industriale, sempre di maggio, in Spagna. Alle 10:00 l’Istat diffonderà la nota mensile, riferita a giugno, sull’andamento dell’economia italiana. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il tasso di disoccupazione del mese di giugno, insieme all’andamento dei salari orari nel medesimo mese. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 22.120 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Ubi Banca (+5,6%) e Unicredit (+5%). Bene anche Banco Bpm (+3,3%), Buzzi (+3%) e Fineco (+3,2%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Bper (+2,9%), Intesa Sanpaolo (+2,3%) e Mediobanca (+2%). Campari ha invece fatto peggio di tutti con un -1,9%. Male anche Diasorin (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 207 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA