BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Dbrs (12 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DBRS

Non mancano dati macroeconomici in questa ultima giornata della settimana per la Borsa italiana. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola relativa al mese di giugno. Alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale europea di maggio. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. In giornata è in programma anche l’assemblea annuale dell’Abi. Verrà anche diffuso il bollettino economico di Bankitalia e dovrebbe arrivare anche il giudizio dell’agenzia di rating Dbrs sul debito pubblico italiano.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,56% a 22.169 punti. Sul listino principale hanno fatto bene Atlantia (+2,6%), Pirelli (+2,3%) e Prysmian (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Enel (+1,3%), Intesa Sanpaolo (+1,2%), Juventus (+1,3%), Nexi (+1,7%), Recordati (+1,4%), Snam (+1,2%), Tenaris (+1,8%) e Unicredit (+1,1%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -1,5%. Male anche Exor e Poste Italiane, entrambe in calo di un punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 199 punti base.

