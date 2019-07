BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 22.000 punti (11 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 22.000 PUNTI

Anche oggi non mancano i dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione in Germania per il mese di giugno. Alle 8:45 arriverà lo stesso dato relativo alla Francia. Alle 14:30 sarà invece la volta dell’inflazione negli Stati Uniti, sempre nel mese di giugno, insieme al dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Nel pomeriggio è attesa anche l’audizione di Jerome Powell, Presidente della Fed, al Senato, oltre che la pubblicazione dei verbali delle riunione di giugno della Bce. Da Wall Street arriverà la trimestrale di Delta, compagnia aerea in lizza per entrare nel capitale di Alitalia. In programma anche l’emissione di Btp a tre e sette anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,73% a 22.044 punti. Sul listino principale Saipem ha guadagnato il 3,4%. Bene anche Fineco (+2%) e Unipol (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,3%), Buzzi (+1%), Eni (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1,2%), Leonardo (+1,4%), Nexi (+1,8%), Pirelli (+1,3%), Poste Italiane (+1%), Prysmian (+1,4%), Snam (+1,1%), Stm (+1,3%), Tenaris (+1,5%), Ubi Banca (+1,5%) e UnipolSai (+1,4%). Pochi i titoli in rosso, il peggiore dei quali è stato Azimut, che ha perso lo 0,7%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 204 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA