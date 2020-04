BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende diverse trimestrali (29 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE DIVERSE TRIMESTRALI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione in Italia relativo al mese di marzo. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice di fiducia economica di aprile a livello europeo. Alle 14:00 sarà comunicata l’inflazione tedesca di aprile, mentre alle 14:30 dagli Usa arriverà la stima sul Pil del primo trimestre. Alle 16:30, infine, l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni e di Bund decennali. Previsto anche l’arrivo delle trimestrali di Daimler, Michelin, Volkswagen, Barclays, Boeing, General Electric, Mastercard e Spotify. A Piazza Affari arriveranno invece quelli di Amplifon, Tenaris e Italgas. In programma anche le assemblee degli azionisti, tra le altre, di Recordati, Saipem, Hera, Rcs, UnipolSai, Newlat, Enervit e Pharma Group.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,71% a 17.677 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +6,3%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+4,3%), Azimut (+4,3%), Banca Mediolanum (+4,8%), Eni (+3,3%), Intesa Sanpaolo (+3,7%), Mediobanca (+3,4%), Snam (+3,9%), Ubi Banca (+3,4%), Unicredit (+3,7%) e Unipol (+3,2%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Buzzi (-1,9%) e Recordati (-1,2%).



