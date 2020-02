BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Fineco (11 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI FINECO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:30 dal Regno Unito arriveranno la stima preliminare del Pil dell’ultimo trimestre del 2019 e l’andamento della produzione industriale a dicembre. Alle 16:00 ci sarà l’audizione di Jerome Powell alla Camera. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a un anno. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Goodyear. A Piazza Affari, invece, si attendono i bilanci 2019, tra gli altri, di Fineco, Banca Mediolanum, Illimity Bank e Banca Ifis.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 24.507 punti. Sul listino principale Exor ha guadagnato il 4,1%. Bene anche Nexi (+3,5%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+2,9%), Banca Generali (+2,4%), Moncler (+2,6%), Prysmian (+1,9%), Recordati (+1%), Stm (+1,2%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Male anche Fca (-1,8%), Eni (-1%) e Saipem (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 135 punti base.

