BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 24.500 punti (10 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 24.500 PUNTI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 10:00 l’Istat renderà nota la produzione industriale italiana relativa al mese di dicembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di Stato tedeschi con scadenza a sei mesi. A Piazza Affari sono attesi i bilanci 2019, tra gli altri, di Banca Generali, Moncler e Ubi Banca. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,05% a 24.478 punti.

Sul listino principale bene Fineco (+3,7%) e Leonardo (+3,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,4%), Banco Bpm (+2,5%), Mediobanca (+2,74), Poste Italiane (+1%) e Ubi Banca (+1,4%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Male anche A2A (-1,1%), Exor (-1,6%), Fca (-1,6%), Ferragamo (-1,9%), Moncler (-2,2%), Pirelli (-1%), Saipem (-2,8%), Telecom Italia (-1,4%) e Tenaris (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 133 punti base.

