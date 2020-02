BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Mps e Intesa (25 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I BILANCI DI MPS E INTESA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove saranno comunque più le notizie legate al coronavirus a dettare gli spostamenti dei titoli azionari. Alle 8:00 arriverà la lettura finale del Pil del quarto trimestre in Germania, con i dettagli relativi ai settori economici. Alle 8:45 sarà la volta della fiducia delle imprese manifatturiere in Francia. Alle 15:00 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi delle case di dicembre, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori a febbraio. In giornata è prevista l’emissione di Ctz con scadenza novembre 2021 e Btp indicizzati con scadenza 2030 e 2032. A Piazza Affari attesi i bilanci 2019, tra gli altri, di A2A, Intesa Sanpaolo, Saipem e Mps.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 5,43% a 23.427 punti. Sul listino principale nessun titolo in rialzo. Sono riusciti a contenere le perdite sotto il 4,5% solamente Banca Generali (-4%), Italgas (-4,5%), Snam (-4,3%), Telecom Italia (-4%), Terna (-4,1%) e Unicredit (-4,1%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -11,8%. Superiori ai sei punti percentuali anche i cali di A2A (-6,2%), Amplifon (-6,8%), Azimut (-7%), Banco Bpm (-6,6%), Buzzi (-6,5%), Cnh Industrial (-7,6%), Exor (-6,3%), Fca (-6,1%), Ferragamo (-7,1%), Fineco (-6,2%), Leonardo (-6,7%), Mediobanca (-56%), Nexi (-8,6%), Pirelli (-6,2%), Poste Italiane (-7,1%), Saipem (-7,7%), Stm (-7,1%), Ubi Banca (-6,5%) e Unipol (-6,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 144 punti base.

