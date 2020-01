BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati sul Pil (31 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI SUL PIL

Nella giornata odierna, in cui sarà sancita la Brexit, non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 7:30 sarà diffuso il dato flash sul Pil francese dell’ultimo trimestre del 2019. Analogo dato sarà poi reso noto con riferimento alla Spagna (ore 9:00), all’Italia (ore 10:00) e a livello europeo (ore 11:00). Alle 8:00 sapremo l’andamento delle vendite al dettaglio a dicembre in Germania. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione in Francia nel mese di gennaio. Analogo dato si avrà poi con riferimento alla Spagna (ore 9:00) e a livello europeo (ore 11:00). Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulla spesa per consumi, insieme a quello sui redditi delle famiglie a dicembre. Alle 15:45 toccherà all’indice PMI di Chicago e alle 16:00 all’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan. A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating sul debito sovrano tedesco.

Da Wall Street arriveranno, tra le altre, le trimestrali di Caterpillar, Chevron, Exxon, Honeywell e Colgate-Palmolive. In mattinata è in programma l’assemblea degli azionisti di Carige per la nomina del nuovo cda. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,59% a 23.781 punti. Sul listino principale segno più solo per Enel (+1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Male anche Amplifon (-4,1%), Atlantia (-3,2%), Banco Bpm (-3,6%), Banca Generali (-3,1%), Bper (-3,5%), Cnh Industrial (-3%), Exor (-4%), Pirelli (-3,1%), Saipem (-3%) e Unipol (-3,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 134 punti base.

