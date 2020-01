BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati su disoccupazione (30 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI SULLA DISOCCUPAZIONE

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:55 sapremo il tasso di disoccupazione in Germania a dicembre. Stesso dato relativo all’Italia arriverà cinque minuti dopo. Alle 11:00, oltre al tasso di disoccupazione europeo di dicembre saranno diffusi gli indici di fiducia economica, dei consumatori e dell’industria relativi all’Europa. Alle 13:00 la Bank of England comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Alle 14:00 arriverà l’inflazione tedesca relativa al mese di gennaio. Alle 14:30 toccherà alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Da Wall Street, arriveranno, tra le altre, le trimestrali di Coca Cola, Ups e Verizon. Dalla Germania arriverà la trimestrale di Deutsche Bank e dall’Olanda quella di Shell. A Piazza Affari si attende il bilancio 2019 di Tod’s.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,57% a 24.164 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +3,4%. Bene anche Nexi (+2,4%), Pirelli (+2,6%) e Telecom Italia (+2,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1,6%), Banca Generali (+1,5%), Campari (+1,4%), Enel (+1,4%), Fca (+1%), Fineco (+1,8%), Prysmian (+1,4%), Recordati (+1,5%), Tenaris (+1,2%), Terna (+1%) e Unipol (+1%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -0,9%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 134 punti base.

