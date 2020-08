BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il dato sul Pil (31 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL DATO SUL PIL

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata del mese di agosto. Alle 9:00 conosceremo il tasso di inflazione in Spagna nel mese di agosto. Alle 10:00 sarà la volta del Pil definitivo italiano del secondo trimestre. Alle 14:00 sarà la volta dell’inflazione tedesca di agosto. In giornata è in programma il consiglio di amministrazione di TIM dedicato al progetto FiberCop in cui si potrebbe arrivare anche all’annuncio di un accordo relativo alla nascita della rete unica di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Sanlorenzo.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,03% a 19.841 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +3,4%. Bene anche Bper e Prysmian, entrambe con un +2,1%. Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4,8%. Male anche Banca Mediolanum (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund p salito sopra i 150 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA