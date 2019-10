BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il dato sul Pil (31 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL DATO SUL PIL

La giornata di oggi è ricca di dati macroeconomici rilevanti. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania nel mese di ottobre. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione in Francia a ottobre, mentre alle 9:00 sapremo di quanto è cresciuto il Pil in Spagna nel terzo trimestre dell’anno. Analogo dato relativo all’Italia sarà comunicato alle 12:00, mentre alle 11:00 ci sarà l’aggregato europeo, insieme ai dati sull’inflazione e la disoccupazione nell’Ue e nell’Eurozona. Ancora alle 11:00 l’Istat comunicherà l’inflazione nel mese di ottobre, mentre alle 10:00 ci aggiornerà sull’andamento del mercato del lavoro. Alle 13:30 dagli Usa arriveranno i dati sui consumi e i redditi delle famiglie nel mese di settembre, oltre che sull’andamento delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Alle 14:45 toccherà all’indice PMI di Chicago relativo al mese di ottobre. A Piazza Affari c’è attesa per le trimestrali, tra le altre, di Fca, Recordati e Banca Generali. Senza dubbio i risultati della casa automobilistica italoamericana saranno sotto i riflettori visto che si è avuta conferma delle trattative in corso per una fusione con PSA. Dall’Europa si attendono le trimestrali di Sanofi e Shell.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,15% a 22.646 punti. Sul listino principale ha brillato Fca con un +9,5%. Bene di riflesso anche Exor (+4,6%). Rally anche per Amplifon (+5,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,4%), Diasorin (+2,4%), Hera (+1,5%), Italgas (+1,6%) e Recordati (+3,2%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -10,7% dopo il taglio delle stime sui risultati del 2019 e lo slittamento della presentazione del piano industriale. Male anche Banco Bpm (-3,1%), Bper (-1,9%), Campari (-1,5%), Cnh Industrial (-1,5%), Fineco (-1,7%), Intesa Sanpaolo (-1%), Juventus (-1%), Leonardo (-1%), Mediobanca (-1,8%), Moncler (-1,2%), Nexi (-1,2%), Saipem (-3,8%), Stm (-1,4%), Telecom Italia (-1,3%), Tenaris (-2,9%), Ubi Banca (-1,6%) e Unicredit (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 145 punti base.

