BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (10 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE

Non mancano dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi, contraddistinta dalla riunione del board della Bce, cui seguirà, come di consueto alle 14:30, la conferenza stampa di Christine Lagarde. Alle 8:45 conosceremo la produzione industriale francese di luglio. Analogo dato relativo all’Italia sarà diffuso alle 10:00. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme all’indice dei prezzi alla produzione di luglio. Alle 16:30 toccherà alle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Btp scadenza fino a sette anni. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Cattolica Assicurazioni.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,12% a 19.790 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +7%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Diasorin (+5,5%), Inwit (+5,7%), Snam (+3,5%) e Unicredit (+3,2%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Ferrari (-0,1%) e Leonardo (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 155 punti base.



