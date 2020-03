BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (12 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE MOSSE DELLA BCE

L’attenzione degli investitori oggi sarà principalmente rivolta alle decisioni che prenderà la Banca centrale europea, il cui board si riunisce in mattinata. Seguirà, alle 14:30, la conferenza stampa di Christine Lagarde. Alle 11:00 sapremo qual è stata la produzione industriale di gennaio a livello europeo, mentre alle 13:30 dagli Usa giungerà l’aggiornamento sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme all’indice dei prezzi alla produzione di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a vent’anni. A Piazza Affari sono attesi, tra gli altri, i bilanci 2019 di Generali, Leonardo, Saipem, Autogrill, Rai Way, Tod’s, Ima, Credem, Enav e Banca Ifis.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,33% a 17.928 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +8,2%. Bene anche i bancari come Banco Bpm (+7,6%), Fineco (+4,5%), Intesa Sanpaolo (+4,1%) e Ubi Banca (+6,1%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Fca (+2,1%), Ferrari (+2,9%), Mediobanca (+2,8%), Nexi (+2,2%), Pirelli (+3,1%), Telecom Italia (+3,9%), Terna (+2,2%) e Unicredit (+2,7%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche A2A (-2,1%), Amplifon (-2,4%), Atlantia (-1,7%), Campari (-2,6%) Cnh Industrial (-1,6%), Enel (-2,7%), Eni (-1,4%), Exor (-1,1%), Leonardo (-2,4%), Moncler (-2,6%), Recordati (-1,5%), Saipem (-1,3%), Stm (-2%) e Tenaris (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 193 punti base.

