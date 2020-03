BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di avvicinarsi ai 18.000 (11 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA DI AVVICINARSI AI 18.000 PUNTI

La giornata odierna offre diversi alcuni macroeconomici rilevanti, non certo in grado da soli di determinare l’andamento dei mercati in questo frangente. Alle 10:00 l’Istat diffonderà i prezzi alla produzione nel mese di gennaio. Alle 10:30 toccherà alla produzione industriale in Gran Bretagna, sempre a gennaio. Alle 13:30 dagli usa arriverà il dato sull’inflazione di febbraio, mentre alle 15:30 toccherà all’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a un anno di di Bund a dieci anni. Dalla Germania si attende anche il bilancio 2019 di Adidas, mentre a Piazza Affari si attendono, tra gli altri, quelli di Diasorin, Italgas, Brunello Cucinelli, Salini Impregilo e Safilo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,28% a 17.870 punti. Sul listino principale pochi titoli in rialzo: Buzzi (+2,3%), Diasorin (+4,9%), Eni (+1,3%), Ferrari (+1,2%), Leonardo (+0,8%), Saipem (+0,1%) e Stm (+0,8%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -8,1%. Male anche Mediobanca (-6,9%) e Fineco (-6,9%). Superiori ai cinque punti percentuali anche i ribassi di A2A (-6,5%), Amplifon (-6,2%), Azimut (-5,9%), Banco Bpm (-5,1%), Banca Generali (-5,7%), Enel (-5,6%), Ferragamo (-5,1%), Hera (-6,5%), Italgas (-5,3%), Nexi (-5,2%), Poste Italiane (-6,2%), Recordati (-6,3%), Telecom Italia (-5,7%) e Ubi Banca (-5,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 218 punti base.

