BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (16 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove però l’attenzione sarà catalizzata dalla riunione del board della Bce e dalla conferenza stampa di Christine Lagarde in programma alle 14:30. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel mese di maggio. Alla stessa ora sapremo il numero di autovetture immatricolare in Europa a giugno. Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di giugno. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sul saldo della bilancia commerciale di maggio, mentre alle 11:00 quello sulla produzione nelle costruzioni, sempre relativo a maggio. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme al dato sulle vendite al dettaglio di giugno e all’Indice elaborato dalla Fed di Filadelfia relativo a mese di luglio. Alle 16:00 sarà la volta delle scorte delle imprese a maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 30 anni e francesi con durata fino a sette anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Bank of America, Morgan Stanley e Johnson&Johnson.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,02% a 20.821 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Atlantia con un +26,6%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+4,3%), Buzzi (+5,4%), Interpump (+3,1%), Leonardo (+6,4%), Pirelli (+3,1%), Prysmian (+3,2%), Stm (+3%) e Ubi Banca (+3,7%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente A2A (-0,1%) e Nexi (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 164 punti base.



