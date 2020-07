BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a riagganciare quota 20.000 (15 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A RIAGGANCIARE I 20.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione quest’oggi. Alle 8:00 conosceremo i prezzi alla produzione e l’inflazione di giugno in Gran Bretagna. Alle 10:00 toccherà all’indice dei prezzi italiano, sempre relativo a giugno. Alle 10:30 la Banca d’Italia aggiornerà il dato sull’andamento del debito pubblico. Alle 14:30 verrà diffuso all’Empire State Index di luglio. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale di giugno negli Usa, mentre alle 16:30 sapremo l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a dieci anni. Da Wall Street sono attesi i dati trimestrali di Goldman Sachs e Bank of New York.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,62% a 19.879 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Telecom Italia e Mediobanca con un +1,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1%), Buzzi (+1,2%), Eni (+1,4%), Exor (+1%) e Saipem (+1,3%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,1%), Amplifon (-1,3%), Enel (-1,3%), Ferrari (-2%), Hera (-1,3%), Interpump (-2,2%), Moncler (-1,5%), Nexi (-2,1%), Pirelli (-2%), Prysmian (-2,3%), Snam (-1%) e Ubi Banca (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 165 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA