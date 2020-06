BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (4 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove i riflettori saranno puntati alla riunione del board della Bce e alla successiva conferenza stampa di Christine Lagarde in programma alle 14:30. Alle 11:00 sapremo le vendite al dettaglio di aprile a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di aprile, insieme alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e ai dati su produttività e costo unitario del lavoro nel primo trimestre dell’anno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 15 anni.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,54% a 19.641 punti. Sul listino principale Leonardo ha fatto meglio di tutti con un +8,5%. Bene anche Stm (+8,3%). Superiori ai cinque punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+5,7%), Exor (+5,5%), Fca (+5,2%), Ferragamo (+5,6%), Generali (+5%), Mediobanca (+5,4%), Tenaris (+5%), e Unicredit (+5,2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Telecom Italia (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 193 punti base.



