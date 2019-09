BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Fed (18 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi di interesse che verranno comunicate questa sera. Alle 10:00 l’Istat diffonderà i dati su ordinativi e fatturato dell’industria nel mese di luglio. Alle 10:30 conosceremo l’inflazione in Gran Bretagna nel mese di agosto. Lo stesso dato a livello europeo verrà reso noto alle 11:00. Alla stessa ora conosceremo anche il saldo della bilancia commerciale italiana per il mese di luglio, mentre alle 12:00, ancora l’Istat diffonderà la nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle nuove licenze edilizie e sui nuovi cantieri residenziali aperti con riferimento al mese di agosto. Alle 16:30, infine, sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio, dato particolarmente interessante in questi giorni in cui c’è stato un rialzo del prezzo del greggio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,76% a 21.801 punti. Sul listino principale Bene Atlantia (+1,6%), Campari (+1,3%), Diasorin (+1,1%), Ferrari (+1,2%), Italgas (+1,6%), Nexi (+1,3%) e Recordati (+1,6%). Brutta giornata per Saipem (-4,6%), Fineco (-4,1%) e Prysmian (-3,8%). Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Banco Bpm (-3,9%), Bper (-3,3%), Buzzi (-2,55), Cnh Industrial (-2,1%), Ferragamo (-2,1%), Leonardo (-3%), Ubi Banca (-3%) e Unicredit (-3,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 140 punti base.

