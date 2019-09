BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew (17 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW

Non sono molti i dati macroeconomici previsti in diffusione quest’oggi. Alle 11:00 dalla Germania arriverà l’Indice Zew sulla situazione economica del Paese relativo al mese di settembre. Alle 15:15 dagli Usa arriverà invece il dato sulla produzione industriale nel mese di agosto. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli a brevissimo termine. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,96% a 21.969 punti. Sul listino principale bene Eni (+1,9%), Saipem (+2,8%) e Tenaris (+2,8%).

Come si vede, ad andare particolarmente bene sono stati i titoli legati al settore petrolifero, visto il rialzo del greggio sulle tensioni in Medio Oriente. C’è da scommettere che anche oggi le notizie che possono avere ripercussioni sul prezzo dell’oro nero verranno seguite con attenzione. Atlantia ha vissuto un’altra brutta giornata con un -7,8%. Male anche Juventus (-3,3%), Campari (-2,3%) e Moncler (-2,3%). Hanno perso più di un punto percentuale anche A2A (-1,2%), Banco Bpm (-1,3%), Enel (-1,7%), Ferragamo (-1,8%), Ferrari (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-1,8%), Leonardo (-1,7%), Poste Italiane (-1,2%), Snam (-1,2%), Stm (-1,1%), Terna (-1,2%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 133 punti base.

