BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la produzione industriale (10 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda quest’oggi. Alle 8:45 conosceremo la produzione industriale francese relativa al mese di maggio. Lo stesso dato, con riferimento all’Italia, verrà comunicato alle 10:00. Alle 10:30 sarà la volta della Gran Bretagna, da dove arriverà anche il saldo della bilancia commerciale, relativo sempre a maggio. Nel pomeriggio è attesa un’audizione di Jerome Powell al Congresso, mentre alle 16:30, sempre dagli Usa, arriverà il dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissioni di Bot a un anno e di Bund decennali. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Unieuro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,41% a 21.886 punti. Sul listino principale Azimut ha guadagnato il 2,1%. Bene anche Nexi (+1,3%), Snam (+1%) e A2A (+1%). A fare peggio di tutti sono state Saipem e Cnh Industrial con un -3,2%. Male anche Pirelli (-2,5%), Ferragamo (-2,1%), Juventus (-2,3%) e Prysmian (-2%).

