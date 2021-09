BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l’inflazione Usa (14 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INFLAZIONE USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel mese di luglio. Alle 9:00 sarà la volta dell’inflazione spagnola di agosto, mentre alle 14:30 toccherà a quella negli Usa. In giornata è prevista l’emissione di Btp con durata fino a 30 anni, di titoli stato tedeschi a due anni e spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Growens, I Grandi Viaggi, Mediaset, Nova Re e Sesa.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,93%, Saipem a +3,92% (13 settembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,93% a 25.925 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +3,9%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,5%), Banca Generali (+2,7%), Banca Mediolanum (+2,4%), Banco Bpm (+1,6%), Bper (+1,5%), Enel (+1,7%), Eni (+2,5%), Intesa Sanpaolo (+2%), Pirelli (+2,6%), Telecom Italia (+1,7%) e Tenaris (+3,4%). Hanno chiuso la seduta in rosso solamente Amplifon (-4,2%), Campari (-0,7%), Diasorin (-4,6%), Ferrari (-0,9%), Inwit (-0,1%), Moncler (-1%), Prysmian (-0,1%), Recordati (-0,6%) e Stm (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 102 punti base.

BORSE & MERCATI/ I bond navigano a vista, possibili sorprese negative dall’azionario

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSE E PIL/ Italia di corsa e Germania in stallo, Piazza Affari ringrazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA