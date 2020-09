BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco (15 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW TEDESCO

Non mancano oggi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione del Gran Bretagna a luglio. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione francese di agosto. Analogo dato, riferito all’Italia, sarà diffuso alle 10:00, insieme all’aggiornamento sul debito pubblico. Un’ora dopo toccherà all’Indice Zew di settembre relativo all’economia tedesca. Alla stessa ora conosceremo l’indice del costo del lavoro europeo nel secondo trimestre dell’anno. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Empire State Index relativo al mese di settembre. Infine, alle 15:15 toccherà alla produzione industriale americana di agosto. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni e spagnoli con durata fino a nove mesi. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Ferragamo e Banca Intermobiliare.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,14% a 19.793 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +3,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,3%), Banca Generali (+3,3%) e Banca Mediolanum (+1%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Superiori al punto percentuale anche i cali di Banco Bpm (-1,5%), Enel (-1,3%), Eni (-1,6%), Italgas (-1,7%), Saipem (-1,5%), Snam (-1,1%) e Telecom Italia (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 149 punti base.



