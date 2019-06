BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di raggiungere quota 20.000 (4 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI RAGGIUNGERE I 20.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi, a cominciare dal tasso di disoccupazione in Italia nel mese di aprile che verrà diffuso alle 10:00. Alle 11:00 sarà la volta del medesimo dato, accompagnato da quello sull’inflazione di maggio, relativo a tutta l’Europa. Alle 16:00, dagli Stati Uniti, arriveranno gli ordinativi industriali relativi al mese di aprile. In giornata è prevista anche l’assemblea degli azionisti di Poste Italiane. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,28% a 19.874 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +4,1%. Bene anche Leonardo (+2,3%), Prysmian (+2,4%), Saipem (+2,3%) e Tenaris (+2,8%). Tra i ribassi, Juventus ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Cali superiori al punto percentuale anche per Banco Bpm (-1,5%), Banca Generali (-1,3%), Exor (-1,1%), Fineco (-1,3%) e Unipol (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 277 punti base.

