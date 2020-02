BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 23.000 punti (26 febbraio 2020)

PIAZA AFFARI CERCA DI TENERE I 23.000 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove si guarderà principalmente ancora una volta alle notizie riguardanti il coronavirus. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi a febbraio. Alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale extraUe dell’Italia nel mese di gennaio. Alle 16:00 sapremo il dato sulle vendite di nuove case a gennaio negli Stati Uniti, mentre mezzora dopo sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio.

In giornata è in programma l’emissione di Bot a sei mesi e di Bund a cinque anni. A Piazza Affari si attende il bilancio 2019 di Piaggio e di Pierrel. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,44% a 23.090 punti. Sul listino principale bene Cnh Industrial (+2,9%), Ferragamo (+1%) e Nexi (+1,2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4,3%. Male anche Pirelli (-2%), Leonardo (-2,5%), Fineco (-2,6%) e Buzzi (-3,3%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 148 punti base.

