BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tornare a 21.500 punti (3 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TORNARE A 21.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:45 toccherà all’Indice PMI dei servizi in Italia, riferito al mese di settembre. Più tardi arriverà lo steso dati relativamente alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio in Europa nel mese di agosto. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Alle 16:00 verranno diffusi l’Indice ISM non manifatturiero di settembre e gli ordinativi industriali di agosto. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli e francesi con scadenze fino al 2055. A Wall Street è attesa anche la trimestrale di PepsiCo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in ribasso del 2,87% a 21.298 punti. Sul listino principale nessun titolo ha terminato la seduta in rialzo. Solo Banco Bpm (-0,2%) è riuscito a contenere le perdite sotto l’1%. Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -5,4%. Male anche Amplifon (-4,3%), Atlantia (-4,3%), Buzzi (-4,9%), Tenaris (-4,2%) e Unicredit (-4,1%). Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-3,2%), Cnh Industrial (-3,2%), Diasorin (-3,7%), Eni (-3%), Exor (-3,5%), Ferragamo (-3,3%), Ferrari (-3,9%), Pirelli (-3,2%), Poste Italiane (-3,1%), Prysmian (-3,7%), Recordati (-3,9%) e Stm (-3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 153 punti base.

