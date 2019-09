BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca i 22.000 punti (25 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA I 22.000 PUNTI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 16:00 dagli Usa arriverà quello relativo alla vendita di nuove abitazioni nel mese di agosto, insieme alla variazione delle scorte settimanali di petrolio. Un dato quest’ultimo interessante a distanza di oltre una settimana dall’impennata del prezzo del greggio dopo quanto avvenuto all’impianto Aramco di Abqaiq in Arabia Saudita. In giornata è prevista anche l’emissione di Bund a dieci anni, di Ctz a due anni e di Btp indicizzati con scadenza 2041.

Ieri Piazza Affari ha chiuso sostanzialmente invariata (+0,01%) a 21.901 punti. Sul listino principale bene Hera (+2,9%), Amplifon (+2,3%), Diasorin (+2,3%), Italgas (+2,1%), Poste Italiane (+2,1%), Terna (+2,5%) e Snam (+2,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,7%), Atlantia (+1,1%), Campari (+1,5%), Enel (+1,4%) e Prysmian (+1,2%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Male anche Fca (-2%), Juventus (-1,9%), Banco Bpm (-1,5%), Bper (-1,5%), Buzzi (-1,3%), Eni (-1%), Exor (-1%), Ferrari (-1%), Fineco (-1,7%), Leonardo (-1,1%), Pirelli (-1,3%), Tenaris (-1,4%) e Ubi Banca (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 142 punti base.

