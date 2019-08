BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca il rimbalzo (6 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

I dati macroeconomici rilevanti quest’oggi scarseggiano. Da segnalare gli ordini all’industria in Germania relativi al mese di giugno in diffusione alle 8:00. Prosegue la stagione delle semestrali a Piazza Affari con, tra le altre, quelle di Banco Bpm, Unicredit, Creval, Enav, Fila, Banco di Sardegna, Banco Desio e Brianza, Toscana Aeroporti. È attesa anche la trimestrale di Deutsche Post. L’attenzione resta sempre puntata sulla guerra commerciale e valutaria tra Stati Uniti e Cina. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,3% a 20.773 punti. Sul listino principale bene Bper (+1,5%) e Banco Bpm (+1%). Unici altri due titoli in verdi Buzzi (+0,4%) e Intesa Sanpaolo (+0,8%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -5,1%. Male anche Cnh Industrial (-4,2%), Amplifon (-3,5%), Stm (.4,3%), Saipem (-3,2%) e Pirelli (-3,3%). Superiori ai due punti percentuali anche le perdite di Campari (-2,3%), Diasorin (-2,3%), Exor (-2,3%), Fineco (-2,3%), Leonardo (-2,7%), Recordati (-2%), Telecom Italia (-2,3%), Unipol (-2%) e UnipolSai (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salit oa 208 punti base.

