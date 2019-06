BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un altro rialzo (12 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti previsti in agenda nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione in Spagna nel mese di maggio. Alle 10:15 è previsto un discorso di Mario Draghi a una conferenza organizzata dalla Bce presso la sua sede. Alle 14:30 sarà diffuso il dato sull’inflazione negli Stati Uniti a maggio, mentre alle 16:30 sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio negli Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bot a un anno e di Bund a dieci anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 20.609 punti. Sul listino principale Stm ha fatto meglio di tutti con un +2,3%. Bene anche Banca Generali (+2,2%) e Cnh Industrial (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,1%), Campari (+1,4%), Exor (+1,2%), Ferrari (+1,3%), Generali (+1%), Juventus (+1,7%), Leonardo (+1,2%), Moncler (+1,4%), Pirelli (+1,5%), Poste Italiane (+1,3%), Prysmian (+1,3%), Telecom Italia (+1,1%) e Tenaris (+1,5%). Tra i ribassi ha fatto peggio di tutti Diasorin (-3,4%). Male anche Recordati (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 255 punti base.

