BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (12 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La giornata odierna non offre particolari dati macroeconomici rilevanti, eccezion fatta per quello sulle vendite al dettaglio di novembre in Italia che verrà diffuso alle 10:00. Restando in Italia, è in programma l’emissione di Bot con scadenza annuale. In Spagna, invece, saranno emessi titoli di stato a 6 e 12 mesi. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,32% a 22.722 punti. Sul listino principale si è messa in luce Hera con un +2,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Bper (+2,1%), Fineco (+1%), Interpump (+0,8%), Inwit (+0,6%), Prysmian (+0,6%), Stm (+1%) e Unipol (+1,9%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (-1%), Buzzi (-1,7%), Campari (-1,5%), Diasorin (-1,4%), Exor (-1,7%), Pirelli (-1,2%), Saipem (-1,5%), Telecom Italia (-1,7%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 105 punti base.

