BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (18 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo gli indici dei prezzi alla produzione e all’ingresso in Germania nel mese di agosto. Alla stessa ora sarà reso noto l’andamento delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna ad agosto. Alle 10:00 toccherà a ordini e fatturato dell’industria italiana di luglio. Alla stessa ora conosceremo il saldo delle partite correnti della zona euro relativo a luglio. Alle 16:00 verrà diffuso l’indice relativo alla fiducia dei consumatori Usa elaborato dall’Università del Michigan e riferito al mese di settembre. A mercati chiusi Moody’s e Standard & Poor’s rivedranno il rating del debito pubblico spagnolo, mentre Dbrs quello relativo al debito pubblico portoghese.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,12% a 19.793 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza A2A e Pirelli, entrambe con un +2,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+0,9%), Banca Generali (+0,8%), Banca Mediolanum (+1,1%), Cnh Industrial (+1,4%), Hera (+0,5%), Interpump (+0,6%), Inwit (+1%), Leoanrdo (+1,4%) e Poste Italiane (+0,6%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Fineco (-2,1%) e Stm (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 144 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA