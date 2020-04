BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (22 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:00 toccherà all’inflazione nel Regno Unito a marzo. Alle 8:45 sapremo l’indice di fiducia delle imprese francesi ad aprile. Alle 10:00 l’Istat diffonderà i dati su fatturato e ordinativi dell’industria a febbraio. Alle 16:00 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori relativo ad aprile e aggregato a livello europeo. Alla stessa ora dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi delle case relativo a febbraio, mentre alle 16:30 sarà la volta dell’andamento delle scorte settimanali di petrolio. Da Wall Street si attendono le trimestrali, tra le altre, di Delta e AT&T, mentre a Piazza Affari arriveranno quelle di Moncler, Stm e Saipem. In programma le assemblee degli azionisti, tra le altre, di Bper, De Longhi, Illimity, Piaggio, Fila, Gedi, Mondadori, Carraro e Geox.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,59% a 16.450 punti. Sul listino principale nessun titolo ha terminato in verde. Hanno contenuto le perdite sotto il punto percentuale solamente Campari (-0,8%), Diasorin (-0,6%) e Prysmian (-0,3%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -6,6%. Male anche Fineco (-6,5%). Ribassi superiori ai cinque punti percentuali anche per Eni (-5,6%), Exor (-5,6%), Ferragamo (-5,9%), Leonardo (-5,7%) e Saipem (-5,2%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 266 punti base.



