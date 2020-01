BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (24 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:15 sapremo gli indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia relativi a gennaio. Gli stessi dati saranno poi diffusi per quel che riguarda la Germania (ore 9:30), l’Europa (ore 10:00) e la Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 10:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale italiana con i paesi extra-Ue relativo al mese di dicembre. Alle 15:45 toccherà all’indice PMI composito di gennaio relativo agli Stati Uniti. Da Wall Street è attesa la trimestrale di American Express, mentre a mercati chiusi dovrebbe arrivare un aggiornamento del rating sul debito pubblico greco da parte di Fitch.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in parità a 23.707 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm (+6,5%) dopo la diffusione dei dati trimestrali. Bene anche Hera (+3,1%), A2A (+1,2%), Enel (+1%), Italgas (+1,3%), Snam (+1,1%) e Terna (+1,7%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Pirelli (-2,5%), Saipem (-2,2%), Banco Bpm (-1,8%), Buzzi (-1,2%), Diasorin (-1,5%), Fca (-1,4%), Ferragamo (-1,6%), Fineco (-1,3%), Generali (-1,1%), Juventus (-1,3%), Prysmian (-1,8%), Telecom Italia (-1%), Ubi Banca (-1,1%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 157 punti base.

