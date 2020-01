BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (28 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, che vedrà anche l’avvio della riunione del Fomc della Federal Reserve che si chiuderà domani. Alle 14:30 sapremo l’ammontare degli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti a dicembre, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori americani. In giornata ci sarà l’emissione di Ctz con scadenza novembre 2021 e di Btp indicizzati a tre anni. Da Wall Street sono attese, tra le altre, le trimestrali di 3M, Lockheed Martin, Pfizer e Whirlpool. Dalla Germania arriverà quella di Sap, mentre a Piazza Affari si conosceranno i risultati di De Longhi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,31% a 23.416 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Italgas (+1%) e Poste Italiane (+0,5%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -6,9%. Male anche Ferragamo (-4,4%), Moncler (-4,2%), Pirelli (-4,7%), Prysmian (-4,4%), Stm (-5,8%) e Tenaris (-5%). Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Exor (-3,7%), Ferrari (-3,7%), Fineco (-3,7%) e Leonardo (-3,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 143 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA