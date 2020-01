BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e i risultati delle regionali (27 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI VALUTA IL RISULTATO DELLE REGIONALI

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Certamente a Piazza Affari sarà importante registrare la reazione al risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria che dopotutto hanno una rilevanza nazionale. Alle 10:00 sarà diffuso l’Indice Ifo sull’economia tedesca relativo al mese di gennaio. Alle 16:00 sapremo invece il dato sulle vendite di case nuove a dicembre negli Stati Uniti. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,11% a 23.969 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Atlantia (+3,2%), Hera (+3,2%), Prysmian (+3%), Buzzi (+3%) e Poste Italiane (+3,2%). Bene anche Leonardo (+2,4%), Enel (+2,6%), Stm (+2,8%) e Telecom Italia (+2%). Azimut ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Pirelli (-2,5%), Saipem (-1,4%) e Banco Bpm (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 156 punti base.

