BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (28 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 9:00 con il tasso di disoccupazione spagnolo del quarto trimestre 200. Alle 10:00 sarà la volta degli indici di fiducia di consumatori e imprese in Italia a gennaio. Analogo dato riferito all’Europa verrà diffuso un’ora dopo. Alle 14:00 si saprà l’inflazione tedesca di gennaio, mentre alle 14:30 toccherà al numero di richieste settimanali di sussidi di disoccupazione al Pil del quarto trimestre negli Stati Uniti. Alle 16.00 toccherà al numero di case nuove vendute a dicembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni a CCTEu a cinque anni. Da Wall Street arriveranno le trimestrali di Comcast, Mastercard e McDonald’s. A Piazza Affari si attendono i risultati 2020 di Stm e i ricavi preliminari dello scorso anno di De Longhi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,47% a 21.662 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +5,3%. Superiori al mezzo punti percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,6%), Leonardo (+0,6%), Saipem (+4,6%), Snam (+0,5%), Tenaris (+1,7%) e Terna (+1%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -6,3%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Bper (-3%), Exor (-3,7%), Nexi (-3%), Stellantis (-3,4%), Stm (-3,1%) e Unipol (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 118 punti base.



